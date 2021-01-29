عشاق الأهلي على أهبة الاستعداد لكأس العالم للأندية من قبل beIN SPORTS January 29, 2021 13:25 0:49 دقيقة تستعد رابطة مشجعي النادي الأهلي المصري بقطر، لتشجيع فريقِها المشارك في كأس العالم للأندية حيث سيلاقي نادي الدحيل قبل أن يصطدم الفائز منهما ببايرن ميونيخ في نصف النهائي. تقارير إخبارية الأهلي المصري الدحيل كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ -آخر الفيديوهات 1:29 دقيقة ليفربول يزعزع أركان توتنهام "مورينيو" 1:12 دقيقة أرتيتا يكشف عن إعجابه بالنرويجي أوديغارد 0:29 دقيقة السعادة تغمر الحدادي بعد قرار الفيفا 0:55 دقيقة أوساكا تستثمر في كرة القدم ! 0:41 دقيقة "فيفا" يطلق برنامجاً جديداً 0:27 دقيقة فيفا يمنح منير الحدادي الضوء الأخضر لتمثيل المغرب 0:37 دقيقة "يويفا" يؤكد التزامه بإقامة الـ"يورو" في 12 مدينة 2:07 دقيقة بيستافين يفوز بسباق "فاندي غلوب العالمي" لليخوت 0:57 دقيقة الشارع الياباني متخوف من استضافة الأولمبياد 0:31 دقيقة كاغاوا ينضمّ إلى صفوف باوك