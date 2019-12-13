فراس بن أحمد – استاد جاسم بن حمد بنادي السد

وأشار شمام الى أن الترجي جاء للدوحة من أجل لعب الهجوم قائلاً: "سنلعب الهجوم، لم نجهز طريقة خاصة لاحتواء مهاجمي الهلال السعودي. الكرة المتطورة والعصرية لا تعتمد على المدافعين في الذود عن الحصون، الجميع مطالب بالهجوم والجميع بالقيام بأدوار دفاعية".

وأردف مدافع الترجي قائلاً: "نسعى لتقديم مستوى جيد وكتابة التاريخ ببلوغ نصف النهائي ومواجهة فريق فلامينغو البرازيلي".

وتحدث شمام عن تعلم الدروس من المشاركة السابقة قائلاً: "تداركنا أخطاء مشاركة العام الماضي في الامارات، تدربنا بشكل جيد ونحن جاهزون لهذه المباراة الصعبة، ما حدث أمام فريق العين سببه قلة التركيز".

وأضاف شمام قائلاً: "نعرف بأننا نواجه فريقاً يملك نجوماً كبار، لكن الترجي لديه من الأسماء ما يخول له الذهاب بعيداً في "مونديال الأندية".