يخوض ريال مدريد بطل أوروبا نصف نهائي كأس العالم للأندية في شباط/فبراير المقبل، أمام الفائز في المباريات الفاصلة بين سياتل الأميركي، الأهلي المصري وأوكلاند النيوزيلندي، بحسب القرعة التي أجريت في مجمع محمّد السادس في سلا المغربية.

وسحب قائد المنتخب المغربي السابق نور الدين النيبت المواجهة التي أوقعت الفائز في المباراة الفاصلة بين الوداد المغربي والهلال السعودي ضد فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي الآخر.

وتشهد المسابقة مشاركة أبطال القارة بالإضافة إلى وصيف بطل إفريقيا الأهلي المصري، على اعتبار أنّ الوداد بطل إفريقيا هو مستضيف البطولة أيضًا.

وستجرى النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من 1 وحتّى 11 فبراير 2023 علمًا وأنّ الرباط وطنجة ستحتضنان مواجهات البطولة العالمية.

وفيما يلي القرعة :

- الدور الأول

1 فبراير

* الأهلي (مصر) - أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)

الدور الثاني

4 فبراير

* سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأميركية) - الفائز من مباراة الأهلي (مصر) وأوكلاند سيتي (نيوزيلندا)

* الوداد الرياضي (المغرب) - الهلال (السعودية)

الدور نصف النهائي

7 فبراير

* فلامنغو (البرازيل) - الوداد الرياضي (المغرب) / الهلال (السعودية)

8 فبراير

* سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأميركية) / الفائز من مباراة الأهلي (مصر) وأوكلاند سيتي (نيوزيلندا) - ريال مدريد (إسبانيا)

11 فبراير

الدور النهائي

مباراة تحديد المركز الثالث