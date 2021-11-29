وستبدأ البطولة بمواجهة الجزيرة الإماراتي مع أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور الأول، بينما سيلتقي الأهلي المصري مع مونتيري المكسيكي في الدور الثاني من المنافسات العالمية.

وسيشهد الدور الثاني أيضاً مواجهة الهلال السعودي مع الفائز من الجزيرة وأوكلاند.

وفي الدور نصف النهائي سيلتقي بالميراس البرازيلي مع الفائز من الأهلي ومونتيري فيما سيصطدم تشيلسي الإنكليزي مع الفائز من المباراة الثالثة في البطولة والتي ستقام بين الهلال والفائز من الجزيرة وأوكلاند.

وستنطلق البطولة في الثالث من شباط/فبراير عام 2022 وتختتم في الثاني عشر من الشهر ذاته.

الأندية المشاركة

وضمنت المشاركة في البطولة أندية الجزيرة بطل الدوري الإماراتي موسم 2020/2021 وأوكلاند النيوزلندي الذي رُشح من قبل اتحاد أوقيانوسيا وبالميراس بطل كأس الليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية وتشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا والأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا والهلال بطل دوري أبطال آسيا إضافة إلى مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف.

جدول مباريات البطولة

الدور الأول

• الجزيرة الإماراتي – أوكلاند سيتي النيوزلندي (المباراة الأولى)

الدور الثاني

• الأهلي المصري – مونتيري المكسيكي (المباراة الثانية)

• الهلال السعودي – الفائز من مواجهة الجزيرة وأوكلاند سيتي (المباراة الثالثة)

الدور نصف النهائي

• بالميراس البرازيلي مع الفائز من المباراة الثانية

• الفائز من المباراة الثالثة مع تشيلسي الإنكليزي

