فراس بن أحمد – استاد جاسم بن حمد بنادي السد

تحدث اللاعب الدولي القطري سالم الهاجري عن مدربه الاسباني تشافي قائلاً: " أنا محرج للحديث عن تشافي، هو لاعب أسطوري قدم لنا الكثير وتعلمنا منه أشياء قيمة".

وأضاف: "نغتنم كل الفرص معه، علينا أن نتعلم منه بما أنه موجود معنا. ان جاء يوم ورحل لتدريب برشلونة الاسباني سأكون سعيد من أجله، سأتمنى له التوفيق وأتمنى كذلك أن لا ينسانا".

وغمر تشافي الضحك قبل أن يتكلم الهاجري عنه وعن طريقة تعامله مع اللاعبين مازحاً بحركات مضحكة وجسد دور الشخص الذي "يضرب" اللاعبين.

وأشار الهاجري لمباراة مونتيري قائلاً: " ستكون انطلاقتنا في هذه البطولة أمام الفريق المكسيكي. علينا أن نقدم أداءً مميزاً لتشريف الكرة القطرية وأن نكون خير سلف لجيل 2011 الذي حقق المركز الثالث في كأس العالم للأندية".

وأضاف اللاعب اليافع قائلاً: "فريق مونتيري منظم ويملك لاعبين من طراز عال. علينا أن نقوم بمباراة كبيرة أمامه حتى نواصل الطريق في هذه البطولة".

وسيواجه السد القطري فريق مونتيري المكسيكي في الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية قطر 2019.