ريال مدريد يواجه الأهلي المصري في حوار كروي عالي المستوى من قبل beIN SPORTS February 8, 2023 15:47 2:38 دقيقة في الرباط وتحضيراً لمباراةِ نصف نهائي كأس العالم للأندية جهّز ناديا ريال مدريد والأهلي المصري إمكاناتهما لكسبِ حوار كروي سيكون عاليّ المستوى. تقارير إخبارية الأهلي المصري كأس العالم للأندية ريال مدريد -آخر الفيديوهات 2:38 دقيقة ريال مدريد يواجه الأهلي المصري 2:52 دقيقة كلاسيكو فرنسي واعد بين مارسيليا وسان جيرمان 3:16 دقيقة يونايتد يأمل في الضغط على سيتي حين يواجه ليدز 0:46 دقيقة دومينيكو تيديسكو مدربًا جديدًا للمنتخب البلجيكي 1:01 دقيقة ليبرون جيمس يصبح أفضل مسجّل في تاريخ الـ"NBA" 0:35 دقيقة مؤسسة دوري نجوم قطر تهبّ لدعم متضرّري الزلزال 0:46 دقيقة الهلال يسطر التاريخ ويصعد لنهائي مونديال الأندية 1:32 دقيقة فريق ألفا روميو يكشف عن سيارته الجديدة لعام 2023 0:38 دقيقة جابر وموغروثا تنسحبان من بطولة "قطر توتال إنرجيز" 0:33 دقيقة ملعب غلطة سراي يتحول إلى مقر لجمع التبرعات للضحايا