كرّر مونتيري المكسيكي إنجازه بحلوله ثالثاً عقب فوزه على الهلال السعودي بركلات الترجيح (4 - 3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 اليوم السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية التي تختتم في قطر الليلة.

ولم يسبق لأي فريق سعودي أن وصل للمركز الثالث في كأس العالم للأندية، وحرمت ركلات الترجيح الهلال اليوم من إنجاز مستحق عقب المستوى المميز الذي قدمه في البطولة التي تستضيفها قطر وتنتهي اليوم بالمباراة النهائية التي ستجمع ليفربول الإنكليزي وفلامينغو البرازيلي.

وكان بطل دوري أبطال آسيا البادئ بالتسجيل بفضل نجمه البرازيلي إدواردو مع الدقيقة الخامسة والثلاثين مستفيداً من عرضية مميزة لياسر الشهراني ليواصل الزعيم السعودي مستواه الملفت في الأشواط الأولى من البطولة.

وفي الشوط الثاني تلقى الهلال هدفاً مباغتاً حمل توقيع أرتورو غونزاليس (55) وهو ما دفع مدربه الروماني لوتشيسكو للزج بورقته الرابحة الفرنسي غوميز بدلاً من السوري عمر خريبين، إلا أنّ الهدف الثاني جاء من الأرجنتيني ميزا (60).

وحاول الهلال التعديل مكثفاً من هجماته معتمداً على الكرات العرضية وكان له ما أراد بفضل غوميز بعد تمريرة موزونة من إدواردو (66).

وسعى خلال الدقائق المتبقية كل من الهلال ومونتيري للتسجيل وإنهاء المباراة في وقتها الأصلي لتجنب الذهاب لركلات الترجيح، وكاد الزعيم السعودي أن ينهي المباراة في أكثر من مناسبة وخاصة عن طريق نجمه غوميز إلا أنّ الحظ حرمه من الحسم ليذهب اللقاء لركلات الترجيح.

وضيّع للهلال كل من إدواردو وكنو ليذهب المركز الثالث للفريق المكسيكي الذي سبق وأن حصده في بطولة 2012 على حساب الأهلي المصري.