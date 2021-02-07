جينياك: الأسطورة هو الفريق من قبل beIN SPORTS February 7, 2021 21:11 3:00 دقيقة تواضع الفرنسي آندريه بيار جينياك بعدما قاد فريقه تيغريس المكسيكي إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي معتبراً أن الفريق ككل قام بعمل رائع. مقابلات اندريه بيار جينياك بالميراس تيغريس المكسيكي -آخر الفيديوهات 2:59 دقيقة تشيلسي يواصل عروضه الجيدة 0:49 دقيقة إبراهيموفيتش: "عملي هو إحراز الأهداف" 3:00 دقيقة جينياك: الأسطورة هو الفريق 3:00 دقيقة أمواج تيغريس المكسيكي تُغرق بالميراس البرازيلي 5:14 دقيقة مانشستر سيتي يقسو على ليفربول ويبتعد بالصدارة 3:02 دقيقة إبراهيموفيتش يقترب من رونالدو ويعيد ميلان للصدارة 4:07 دقيقة الدحيل يحقق المركز الخامس على حساب أولسان 2:43 دقيقة توتنهام يتنفس الصعداء ويعود إلى مسيرة الانتصارات 2:27 دقيقة بطولة أستراليا المفتوحة تتأهب للانطلاق 0:23 دقيقة فليك يشيد بمنافسه الأهلي المصري