أحمد النفيلي - استاد خليفة الدولي

أكد خورخي جيزوس مدرب فلامنغو البرازيلي في المؤتمر الصحفي الذي عقد استعداداً للمواجهة المرتقبة بين فريقه وليفربول الإنكليزي مساء السبت في نهائي كأس العالم للأندية، إنه يعتبر كأس العالم للأندية هي من أهم البطولات العالمية وأنه سيسعى لقيادة فريقه للتتويج بلقبها، مؤكداً في الوقت ذاته صعوبة ذلك كونه سيواجه أحد أبرز الأندية على الصعيد العالمي وهو ليفربول بطل أوروبا.

وأكد جيزوس في بداية حديثه أن ليفربول واحد من أهم فرق العالم حالياً ومدربه يورغن كلوب يعمل معه منذ فترة طويلة وحقق إنجازات كبيرة أبرزها الفوز بدوري الأبطال كذلك فإن فلامنغو لا يقل عنه فقد حقق لقب ليبارتادوريس ويمر بفترة ممتازة وهو يعتبر الفريقين من الأفضل والأقوى على الصعيد العالمي

فوارق اقتصادية

وتطرق جيزوس للحديث عن الفوارق الاقتصادية بين الأندية في البرازيل ومنها فلامنغو تحديداً وأندية أوروبا، مؤكدا أن الأندية الأوروبية لديها القدرة على التعاقد مع أفضل لاعبي العالم بينما فلامنغو لا توجد لديه نفس الإمكانيات الاقتصادية التي تقارن مع أندية القارة العجوز، وقال تحديداً: "برشلونة وريال مدريد يحصدون الألقاب لأن لديهم أفضل لاعبين في العالم، نحن في فلامنغو لا يمكن أن نقارن بهم ولكن نتمنى أن تتحسن الأمور على الصعيد الاقتصادي مستقبلا نحن لدينا أفضل اللاعبين في البرازيل ولكن ليس الأفضل في العالم".



وعن تنظيم قطر لمونديال الأندية أوضح المدرب البرتغالي أن الجميع الآن يوجه أنظاره إلى قطر لرؤية أفضل المباريات على صعيد الأندية مؤكداُ أن قطر لديها الإمكانيات لتنظيم البطولات العالمية موضحاً أن البطولة ستنتهي ولكن ستبقى قطر في الذاكرة لأنها نظمت بطولة رائعة.

وتطرق جيزوس للحديث عن الأمور والنواحي الفنية مؤكداً أنه ومن خلال خبرته كمدرب للعديد من الأندية سابقا مثل بنفيكا يعرف أن لكل مباراة ظروفها وكل فريق يواجهه يجب أن يتخذ الخطط المناسبة فليفربول يلعب بطريقة ٤-٣-٣ وفلامنغو يلعب بخطة أخرى وهو يعرف كيفية مواجهة خطط الفريق الانكليزي وإيقاف مفاتيح لعبه وأسلحته الهجومية.



ورأى المدرب البرتغالي انه يدرب فلامنغو منذ ستة أشهر فقط وقام بتغيير طريقة اللعب ولكنه أيضا ينظر إلى المستقبل وهو كمدرب أوروبي يسعى للفوز ولحسن الحظ ففي فلامنعو اللاعبون يستوعبون طريقة وخطط عمل المدربين الأوروبيين وهو ما ساعده كثيراً.

من جهة أخرى كرر جيزوس إشادته بليفربول واصفاً مدربه بأنه أحد أفضل المدربين عالميا.

نحن فريق لا يستسلم

وقال جيزوس : "نحن فريق لا يستسلم أبدا ولدينا إمكانيات وقادرون على تقديم كرة قدم كبيرة وسنواجه فريق يعرف طريقة لعبنا ويجب علينا توخي الحذر.

وأوضح جيزوس أن ليفربول يعتبر هذه البطولة بالغة الأهمية وهو يريد أن يعود إلى بلاده وهو بطل هذه البطولة.

واستطرد جيزوس قائلا إن المهم للإعلام البرازيلي هو الفوز بلقب مونديال الأندية والبعض يعتبرها بطولة أهم من بطولة الدوري البرازيلي وهو عكس رأيه تماماً فهو يعتبر أن أي نجاح لفلامنغو يجب أن يبدأ من فوزه بالدوري البرازيلي فهي البطولة الأهم من وجهة نظره.

واختتم جيزوس حديثه قائلاً إنه يهمه أن يكون بطلا للعالم مع فلامنغو على الصعيد الشخصي كما أنه يشعر بالفخر لأن أغلب جماهير البرتغال تشجع فلامنغو وتتابع مبارياته وترتدي قمصاته "فخور جدا بأني برتغالي ، كما أني فخور أيضا بتدريب فلامنغو فالفريق لو فاز غدا "السبت" فسيكون أحد أفضل أندية العالم".

