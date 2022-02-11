جورجينيو يشدد على أهمية تتويج تشيلسي بكأس العالم للأندية من قبل beIN SPORTS February 11, 2022 21:05 0:38 دقيقة شدّد الإيطالي جورجينيو لاعب تشيلسي على أهميّة إحراز لقب كأس العالم للأندية، مؤكّداً أنّ تركيز بطلِ أوروبا منصبّ حالياً على مواجهة بالميراس دون النّظر إلى وضعية الفريق في الدوري الإنكليزي الممتاز. مقابلات كأس العالم للأندية تشيلسي جورجينيو -آخر الفيديوهات 3:24 دقيقة الوداد يستعرض في دوري أبطال إفريقيا 52:38 دقيقة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية | ملخص اليوم الثامن 0:51 دقيقة غوارديولا يحاول تحفيز رياض محرز 0:38 دقيقة جورجينيو يشدد على أهمية تتويج تشيلسي باللقب 0:32 دقيقة تشيلسي ينهي استعداداته لمواجهة بالميراس 3:02 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين النجم الساحلي وشباب بلوزداد 2:46 دقيقة الهلال يخسر أمام ماميلودي صن داونز 0:31 دقيقة ميلان يمدد عقد تيو إيرنانديز حتى 2026 3:23 دقيقة الألماني غروثير ينال ذهبية "الزلاجات الصدرية" 1:11 دقيقة ليهيتشكا يواصل التألق ويعبر إلى نصف نهائي روتردام