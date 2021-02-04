

قاد المهاجم الفرنسي المخضرم أندريه- بيير جينياك (35 عاما) تيغريس المكسيكي إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ بتسجيله هدفي فريقه في مرمى أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ليخرج فائزا 2-1 الخميس على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

وتقدّم الفريق الكوري الجنوبي بكرة رأسية لمدافعه كيم كي-هي مستغلا ركلة ركنية (24)، وأدرك جينياك التعادل أولا من مسافة قريبة (38) قبل أن يترجم بنجاح ركلة جزاء احتسبت لفريقه في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وكان جينياك سجل هدف الفوز 2-1 لفريقه في نهائي دوري أبطال الكونكاكاف (أميركا الوسطى والشمالية والبحر الكاريبي) في مرمى "لوس أنجليس اف سي" الأميركي ليتوج فريقه باللقب القاري.

وسيلتقي تيغريس في الدور التالي مع بالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية الأحد المقبل.

ويشارك تيغريس، بطل المكسيك سبع مرات آخرها عام 2019، للمرة الأولى في كأس العالم للأندية. ولم يسبق لأي فريق من المنطقة أن بلغ النهائي.

في المقابل، لم يقدم أولسان بطل آسيا الكثير خلال المباراة وبات واضحا افتقاده إلى هدافه المحنك البرازيلي جونيور نيغراو الذي سجل له هدفي الفوز في النهائي القاري في مرمى بيرسيبوليس الإيراني 2-1 في الدوحة أيضا في كانون الأول/ديسمبر الماضي وتوج هدافا لدوري أبطال آسيا برصيد 7 أهداف بالتساوي مع المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي.

وكان نيغراو (34 عاما) ترك الفريق الأسبوع الماضي بعد انتهاء عقده.