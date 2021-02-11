تيغريس يتسلّح بالعزيمة لتحقيق لقب تاريخي من قبل beIN SPORTS February 11, 2021 14:04 2:55 دقيقة يدخل نادي تيغريس المكسيكي مواجهته مع بايرن ميونيخ الألماني منتشياً بتأهّله للمباراة النهائيّة، لأوّل مرّة كأحد أندية الكونكاكاف في التّاريخ، ضمن مسابقة كأس العالم للأندية. بايرن ميونيخ الألماني تيغريس المكسيكي كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ -آخر الفيديوهات 1:28 دقيقة تشافي يشيد بنجاح قطر في الحد من انتشار كورونا 3:22 دقيقة مواجهة صعبة بين الأهلي وبالميراس على المركز الثالث 2:55 دقيقة تيغريس يتسلّح بالعزيمة لتحقيق لقب تاريخي 3:26 دقيقة بايرن ميونيخ يسعى لإكمال السداسية التاريخية 0:51 دقيقة تسيتسيباس يعبر بصعوبة بالغة إلى الدور الثالث 0:30 دقيقة مولر يغيب عن النهائي بعد إصابته بفيروس كورونا 0:41 دقيقة ميار الشريف تخرج من الدور الثاني 1:03 دقيقة صوفيا كينين تفقد لقبها 3:24 دقيقة باريس سان جيرمان يتجاوز عقبة "كان" في كأس فرنسا 3:11 دقيقة ليستر سيتي يتخطى برايتون في الرمق الأخير