وسجّل للبلوز البلجيكي روميلو لوكاكو (54) والألماني كاي هافيرتس (117 من ركلة جزاء) في حين وقّع رافاييل فيغا هدف ممثل كرة القدم البرازيلية الوحيد (64 من ركلة جزاء).

وأنهى بالميراس اللقاء منقوصاً من خدمات لوان غارسيا الذي تلقّى البطاقة الحمراء في الدقيقة 120+6.

وبات تشيلسي ثالث نادٍ إنكليزي يحرز لقب مونديال الأندية بعد مانشستر يونايتد وليفربول.

وثأر الفريق الإنكليزي من خسارته نهائي عام 2012 أمام فريق برازيلي آخر هو كورينثيانز صفر-1، لكنه لن يحظى بالكثير من الوقت للاحتفال بهذا اللقب لأن عليه العودة سريعاً إلى استحقاقاته الأخرى محلياً كانت أم قارية.

ويواجه تشيلسي ليل الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخوض نهائي كأس الرابطة المحلية أمام ليفربول والدور الخامس من الكأس المحلية، حيث سيلعب في أربع مسابقات مختلفة في غضون 12 يوماً.