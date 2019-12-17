تشافي غاضب بعد الخسارة القاسية أمام الترجي من قبل beIN SPORTS December 17, 2019 18:38 0:59 دقيقة أبدى مدرب السد القطري تشافي هيرنانديز غضبه من تلقي فريقه للعديد من الأهداف في زمن قليل، مشيراً إلى أن فريقه لم يظهر أي شخصية في النصف الثاني من المباراة التي خسرها أمام الترجي التونسي 6-2. مقابلات -آخر الفيديوهات 1:27 دقيقة سالم الدوسري: "دفعنا ثمن الأخطاء" 1:02 دقيقة مدرب الهلال: "خسرنا بسبب بعض الأخطاء الصغيرة" 1:17 دقيقة جيزوس: "عانينا للفوز على الهلال" 4:07 دقيقة فلامنغو يهزم الهلال ويبلغ نهائي مونديال الأندية 12:24 دقيقة زيدان قبل الكلاسيكو...سعيد وهادئ ولا يقلقه شيء 1:08 دقيقة الشعباني: "لعبنا مباراة ممتعة" 0:59 دقيقة تشافي غاضب بعد الخسارة القاسية أمام الترجي 6:01 دقيقة الترجي ينهي خامساً في مونديال الأندية 27:01 دقيقة كلوب وميلنر يؤكدان على أهمية الموندياليتو لليفربول 3:51 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 16