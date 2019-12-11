تشافي: صنعنا الكثير من الفرص وتفننا بإضاعتها من قبل beIN SPORTS December 11, 2019 21:18 1:27 دقيقة رد الإسباني تشافي مدرب السد القطري كثرة الفرص الضائعة للاعبيه في مباراتهم مع يانغين من كاليدونيا الجديدة إلى الثقة الزائدة بالنفس، ولكنه أكد على سعادته لبلوغ ربع نهائي الموندياليتو بعد الفوز 3-1. -آخر الفيديوهات 1:35 دقيقة الهلال السعودي يصل إلى الدوحة 0:31 دقيقة شالكه يعلن عن تجديد عقد نجمه المغربي أمين حارث 1:32 دقيقة الهيدوس: "أتمنى أن يتحسن الأداء العام" 3:59 دقيقة ملخص وأهداف مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب 1:27 دقيقة تشافي: صنعنا الكثير من الفرص وتفننا بإضاعتها 1:08 دقيقة عبد الكريم حسن: نحن صعبنا المباراة على أنفسنا 4:48 دقيقة السد يضرب موعداً مع مونتيري في مونديال الأندية 4:31 دقيقة أتالانتا يفجر المفاجأة ويتأهل إلى ثمن النهائي 0:39 دقيقة غاتوزو يخلف أنشيلوتي في تدريب نابولي 2:35 دقيقة يانغين بطل أوقيانوسيا...الضيف المجهول !