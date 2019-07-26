وكان "فيفا" منح في حزيران/يونيو الماضي قطر شرف استضافة نسختي 2019 و2020 بمشاركة سبعة أندية، تمهيداً لاستضافتها أول مونديال في الشرق الأوسط عام 2022.

وأشار الاتحاد الدولي أنّ موعد انطلاق وختام البطولة أكده مجلس "فيفا" الخميس: "ستتضمن البطولة ثماني مباريات، وتحدّد القرعة هوية طرفي الدور الثاني ونصف النهائي في مقر فيفا في زيوريخ في 16 أيلول/سبتمبر".

وضمنت ثلاثة أندية مشاركتها حتى الآن هي ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا ومونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف وهيانغان سبورت من كاليدونيا الجديدة بطل أوقيانيا، إضافة إلى أبطال إفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية.

This year’s FIFA Club World Cup will kick off on 11 December in Qatar, with the champions being crowned on 21 December 🏆 #ClubWC — FIFA.com (@FIFAcom) July 26, 2019

وأشار الاتحاد الدولي إلى أنّ "ممثل قطر يتوقف على نتائج دوري أبطال آسيا. اذا توّج فريق قطري سيتأهل مباشرة إلى الدور الثاني من كأس العالم للأندية قطر 2019، فيما يخوض وصيف بطل آسيا المباراة الافتتاحية ضد هيانغان سبورت. وإذا لم يتوّج فريق قطري بدوري أبطال آسيا، يخوض السد بطل الدوري القطري المباراة الافتتاحية ضد هيانغان سبورت في 11 كانون الأول/ديسمبر".

ويخوض الفائز من المباراة الافتتاحية مع ممثلي آسيا وإفريقيا وكونكاكاف مباراتي الدور الثاني والفائزان يتأهلان لمواجهة بطلي أميركا الجنوبية وأوروبا في نصف النهائي.

وأضاف "فيفا" أنه سيتم الإعلان عن الملاعب المضيفة للبطولة وجداولها في الوقت المناسب.

وكان مجلس "فيفا" قرّر في آذار/مارس الماضي توسيع البطولة لتشمل 24 فريقاً اعتباراً من عام 2021 بدلاً من سبعة في الصيغة الحالية لها، على أن تقام كل أربع سنوات وليس كل عام كما هي الحال في الوقت الحالي.

لكنّ النسختين المقبلتين ستكونان بمثابة اختبارات قيمة للفترة التي تسبق مونديال 2022، ولأنّ توقيتها يتوافق مع النسخة المقبلة لكأس العالم، ما يسمح للاختبار في ظل ظروف مناخية مماثلة.

وأكدت رابطة الأندية الأوروبية أنها لن تشارك في مونديال الأندية في حال رفع عدد المشاركين إلى 24 اعتباراً من عام 2021.

وأكدت الرابطة التي تمثل 232 نادياً أوروبياً ويرأسها الإيطالي أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس في رسالة وجهتها لإنفانتينو "رفضها القاطع للمصادقة على توسيع كأس العالم للأندية".

وستقام نسخة تجريبية بين 17 حزيران/يونيو و4 تموز/يوليو 2021، تجمع بين 8 أندية أوروبية (في وقت أراد الاتحاد الأوروبي يويفا رفع العدد إلى 12) و6 أندية من أميركا الجنوبية. وتشارك كل من إفريقيا وآسيا والكونكاكاف بثلاثة أندية لكل منها، على أن تمثل أوقيانيا بفريق وحيد.

وكانت الإمارات استضافت البطولة أعوام 2009 و2010 و2017 و2018 والمغرب في 2013 و2014، فيما استقبلتها اليابان بين 2005 و2008 وفي 2011 و2012 و2015 و2016.

وأحرز ريال مدريد الإسباني لقب النسخ الثلاث الأخيرة بصفته بطلاً لأوروبا والأخيرة على حساب العين الإماراتي 4-1.