وكانت طائرة فريق بايرن ميونيخ المتجهة إلى قطر قد أقلعت متأخرة سبع ساعات من الأراضي الألمانية بسبب عدم حصولها على تصريح المغادرة.

إقلاع طائرة فريق بايرن ميونيخ المتجهة إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020 بعد تأخر لسبع ساعات بسبب عدم حصولها على تصريح المغادرة pic.twitter.com/t7XjRmGfdz — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 6, 2021

ويخوض بايرن، الباحث عن إحراز سداسية تاريخية، غمار كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الجمعة على مضيفه هرتا برلين 1 - صفر وتعزيزه لصدارته للبوندسليغا.

ويلاقي العملاق البافاري، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في نصف نهائي كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ بطل دوري أبطال إفريقيا الأهلي المصري الاثنين المقبل على ملعب "أحمد بن علي" المونديالي.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المربع الذهبي إثر فوزه على الدحيل القطري بهدف دون رد الخميس ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة العالمية.