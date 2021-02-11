وسجل المدافع الفرنسي بنجامان بافار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وبات الفريق البافاري ثاني فريق بعد برشلونة الإسباني عام 2009 يحقق إنجاز التتويج بستة ألقاب، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبية، الدوري والكأس والسوبر المحلي بالإضافة إلى مونديال الأندية.

ومنذ تتويج بايرن في 2013 بالـ"موندياليتو"، سيطرت الأندية الأوروبية على اللقب، خصوصاً ريال مدريد الإسباني المتوج في 2014 و2016 و2017 و2018 بالإضافة إلى مواطنه برشلونة (2015) وليفربول الانكليزي (2019).

في المقابل، صنع تيغريس المفاجأة بإقصائه بالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية 1-صفر، ليصبح أول فريق من كونكاكاف يبلغ النهائي.

ونال الأهلي المصري، بطل إفريقيا، المركز الثالث بفوزه على بالميراس 3-2 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي صفر-صفر).

وخاض بايرن ميونيخ المباراة في غياب نجميه توماس مولر بسبب الكشف عن اصابته بفيروس كورونا الأربعاء، وجيروم بواتينغ الذي عاد إلى ألمانيا الأربعاء أيضاً بسبب وفاته صديقته السابقة.

وكان بايرن ميونيخ الطرف الأفضل في المباراة وخلق مهاجموه العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل ترجموا واحدة فقط كانت كافية للتتويج بلقب سادس في مدى ستة أشهر.

وكان تيغريس البادئ بالتهديد في المباراة عندما مرر الكولومبي لويس كويريونيس كرة عرضية داخل المنطقة تابعها جينياك برأسه لكنها ارتطمت برأس المدافع نيكلاس زوله وتحولت إلى ركنية لم تثمر (1).

ورد الفريق البافاري بسرعة من تسديدة قوية "على الطاير" للفرنسي كينغسلي كومان من داخل المنطقة بين يدي الحارس الأرجنتيني ناهويل غوسمان (5).

وقطع قائد بايرن ميونيخ حارس مرماه العملاق كرة من أمام غونساليس المنفرد (15).

ونجح كيميش في افتتاح التسجيل بتسديدة رائعة بيمناه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى للحارس غوسمان (18) لكن الحكم الأوروغوياني إستيباناوستوخيتش ألغاه بداعي التسلل على ليفاندوفسكي بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "VAR".

وضغط بايرن ميونيخ بقوة بعد الهدف الملغى، وسدد مدافعه الكندي ألفونسو ديفيس كرة قوية زاحفة بيمناه من حافة المنطقة بين يدي الحارس غوسمان (23)، وأبعد المدافع كارلوس سالسيدو كرة في وقت مناسب أمام الثلاثي البافاري ليفاندوفسكي وسيرج غنابري وكومان إثر تمريرة عرضية لديفيس (24)، وأبعد الحارس غوسمان كرة قوية لكومان من خارج المنطقة (25).

ورد تيغريس بتسديدة زاحفة ضعيفة للأرجنتيني غيدو بيتسارو من خارج المنطقة بين يدي نوير (32).

وحرم القائم الأيسر للمرمى المكسيكي لوروا سانيه من افتتاح التسجيل برده تسديدته القوية من داخل المنطقة (35).

وكاد غنابري يفعلها مطلع الشوط الثاني بتسديدة خادعة رائعة من داخل المنطقة مرت بجوار الزاوية اليسرى البعيدة للحارس غوسمان (51).

ونجح بايرن في افتتاح التسجيل عندما مرر كيميتش كرة عرضية داخل المنطقة طار لها ليفاندوفسكي أمام الحارس غوسمان فتهيأت أمام بافار الذي تابعها داخل المرمى الخالي (59).

وأنقذ الحارس غوسمان والقائم الأيمن تيغريس من الهدف الثاني إثر تسديدة قوية لبديل غنابري، لاعب الوسط الدولي الفرنسي كورونتان توليسو (70).

وكاد المدافع سالسيدو يعزز تقدم النادي البافاري بهدف بالخطأ في مرمى فريقه عندما أعاد كرة برأسه إلى حارس مرماه غوسمان دون أن ينتبه لخروجه عن عرينه قبل أن يتدارك الأخير الموقف ويلتقط الكرة قبل اجتيازها خط المرمى (78).

وتابع غوسمان تألقه وتصدى لهدفين محققين في ثانيتين بإبعاده تسديدتين للبرازيلي دوغلاس كوستا، بديل كومان، وكيميش، بعد مجهود فردي رائع للكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ، بديل ليفاندوفسكي (85).

