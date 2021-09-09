أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم عدم تنظيم كأس العالم للأندية 2021 وذلك بسبب جائحة كورونا.

وذكر الاتحاد في بيان أنه اتخذ القرار بعد التشاور مع الاتحاد الدولي للعبة، وبعد مراجعة وضع تفشي وباء كورونا والظروف الحالية في البلاد، وعليه تم اتخاذ القرار.

وأضاف الاتحاد أنه كان يرغب في تنظيم البطولة ضمن فعاليات الاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، لكن القيود الحالية وتواصل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19، وعدم إمكانية تنظيم البطولة بحضور جماهيري أدى إلى اتخاذ القرار الذي وصفة الاتحاد بالصعب.

وكتب الاتحاد في بيانه "لن تقام كأس العالم للأندية في اليابان في كانون الأول/ديسمبر 2021... بسبب فيروس كورونا".

وتابع أن الاتحاد الدولي "فيفا سيعلن عن مكان بديل لنسخة 2021".

🚨 عــاجــل | اليابان تعلن رسمياً عدم تنظيمها لكأس العالم للأندية 2021 بسبب جائحة كورونا pic.twitter.com/Xxogih2EAd — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) September 9, 2021

وكانت وسائل إعلام يابانية قد كشفت أمس الأربعاء أنّ الاتحاد المحلي لكرة القدم صرف النظر عن استضافة كأس العالم للأندية في كانون الأول/ديسمبر المقبل، بسبب القيود المفروضة جراء الأزمة الصحية في البلاد.

وتعاني اليابان منذ بداية الصيف الحالي من موجة خامسة من كوفيد-19، وهي الأعنف حتى الآن في البلاد، ما دفع بالحكومة إلى إعادة فرض الإجراءات والقيود الصحية في منتصف تموز/يوليو وتوسيعها لتشمل غالبية أنحاء البلاد.

ومن المفترض أن تمدد فترة الإجراءات مرة جديدة حتى نهاية أيلول/سبتمبر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.