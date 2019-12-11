الهيدوس: "أتمنى أن يتحسن الأداء العام" من قبل beIN SPORTS December 11, 2019 21:49 1:32 دقيقة تمنى قائد فريق السد القطري حسن الهيدوس تحسن الأداء العام من أجل الذهاب بعيداً في كأس العالم للأندية. -آخر الفيديوهات 1:35 دقيقة الهلال السعودي يصل إلى الدوحة 0:31 دقيقة شالكه يعلن عن تجديد عقد نجمه المغربي أمين حارث 1:32 دقيقة الهيدوس: "أتمنى أن يتحسن الأداء العام" 3:59 دقيقة ملخص وأهداف مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب 1:27 دقيقة تشافي: صنعنا الكثير من الفرص وتفننا بإضاعتها 1:08 دقيقة عبد الكريم حسن: نحن صعبنا المباراة على أنفسنا 4:48 دقيقة السد يضرب موعداً مع مونتيري في مونديال الأندية 4:31 دقيقة أتالانتا يفجر المفاجأة ويتأهل إلى ثمن النهائي 0:39 دقيقة غاتوزو يخلف أنشيلوتي في تدريب نابولي 2:35 دقيقة يانغين بطل أوقيانوسيا...الضيف المجهول !