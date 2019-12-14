وعلى ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، تمكن الفرنسي بافيتيمبي غوميس من تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 73.

وفي حين عبر الهلال إلى الدور نصف النهائي في مشاركته الأولى في البطولة، تواصلت عقدة الترجي مع المباراة الأولى في مونديال الأندية، والتي يخسرها للمرة الثالثة في مشاركته الثالثة.

ويلتقي الهلال في نصف النهائي، فريق فلامنغو البرازيلي بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية.



مباراة الهلال والترجي - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز الهلال السعودي على الترجي الرياضي التونسي 1-صفر

86: محمد كانو (الهلال) يغادر الملعب بعد حصوله على انذارين (بطاقة حمراء)

75: خريبين يضيع فرصة اضافة الهدف الثاني بطريقة غريبة

73: الفرنسي غوميس يفتتح التسجيل بعد عملية فنية رائعة (1-صفر)

69: البرازيلي ايدواردو يبحث بتصويبته عن الزاوية البعيدة

58: المعيوف ينقذ الهلال من هدف محقق بعد كرة عكسية من ياسر الشهراني

51: البيروفي كاريو يراوغ الشتي ويمرر لمحمد كانو الذي صوب فوق الخشبات الثلاثة

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

45: زلزال هجومي من "الزعيم" والحارس معز بن شريفية ينقذ الشباك ببراعة كبيرة

42: رأسية مهاجم الترجي واتارا لم تكن بالدقة المطلوبة

31: تصويبة البدري يبعدها المعيوف بصعوبة

30: السوري عمر خريبين يصوب وكرته يردها محمد علي اليعقوبي

22: معز بن شريفية يرتدي قفاز الإجادة ويتصدى لانفراد هلالي تام، وينقذ مرماه من استقبال أول أهداف المباراة

12: عبد الله المعيوف حارس الهلال ارتكب خطأ قاتل عندما أهدى الكرة للاعبي الترجي فوصلت إلى أنيس البدري إلا أن الأخير سددها إلى خارج الملعب مهدراً أولى الفرص المحققة في اللقاء.

انطلاق المواجهة العربية العربية بين الهلال السعودي والترجي الرياضي التونسي على أرضية استاد جاسم بن حمد بنادي السد

التشكيلة الأساسية للفريقين:

الهلال السعودي

الترجي الرياضي