ويأمل الهلال المشارك في البطولة للمرة الثانية في تاريخه والذي تجاوز الجزيرة الإماراتي بستة أهداف لواحد أن يصبح أول نادٍ آسيوي يحرز اللقب، بعد أن وصل كاشيما أنتلرز الياباني والعين الإماراتي إلى النهائي، وفشلا في التتويج.



في المقابل يسعى تشيلسي لتفادي أيّ مفاجأة لمواصلة مشواره وتعويض خيبته في مشاركته الأولى عام 2012 حين خسر النهائي أمام كورينثيانس البرازيلي ليكون البطل الأوروبي الوحيد الذي فشل في التتويج باللقب في السنوات الأربع عشرة الأخيرة.