أقيمت المباراة على ملعب طنجة وسيطر عليها حامل لقب دوري أبطال آسيا منذ بدايتها إذ حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 4 نجح سالم الدوسري في تسجيلها قبل أن يتعادل فلامينغو بطل "كوبا ليبارتادوريس" عن طريق بيدرو غليرمي في الدقيقة 20.

ومع نهاية الشوط الأول شهدت المباراة تحولاً دراماتيكياً عندما احتسب حكم اللقاء الروماني إستفان كوفاكس ركلة جزاء للفريق السعودي ثم قام بطرد لاعب وسط الفريق البرازيلي جيرسون سانتوس، ليسدد سالم الدوسري ركلة الجزاء مجدداً محرزاً الهدف الثاني له وللهلال في الدقيقة 45.

وحاول الفريق البرازيلي إدراك التعادل إلا أنه عانى من النقص العددي وزيادات المساحات الخالية من أي تغطية في دفاعاته ما مكن لاعب الوسط الأرجنتيني لوسيانو فييتو من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 90+1 عاد بيدرو ليسجل الهدف الثاني له ولفلامينغو ولكنه لم يكن كافياً لإنقاذ الفريق البرازيلي.

وسيواجه الهلال بذلك الفائز في مواجهة الأهلي وريال مدريد في نصف النهائي الثاني في البطولة والذي سيقام مساء الأربعاء.

تألق وأرقام قياسية

وأصبح الدوسري أكثر اللاعبين العرب تسجيلاً للأهداف في مونديال الأندية برصيد 4 أهداف بالتساوي مع المصري محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق.

وبات الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق آسيوي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بعد كاشيما أنتلرز الياباني (2016) والعين الإماراتي (2018). وثالث فريق عربي بعد الرجاء المغربي (2013) والعين يصل لنهائي البطولة.

أحداث المباراة

انتهت فترة جس النبض بين الفريقين سريعاً، بعدما حصل الهلال على ركلة جزاء نتيجة تعرض الأرجنتيني فييتو للعرقلة من ظهير فلامينغو الأيمن ماثيوزينو، ترجمها الدوسري بنجاح في الشباك مانحا التقدم لفريقه (4).

وكاد بيدرو يدرك التعادل لبطل قارة أميركا الجنوبية ولكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيمن لحارس الهلال عبدالله المعيوف (9).

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه جيرسون بعدما ادعى السقوط داحل منطقة الجزاء (15).

ونجح بيدرو في إدراك التعادل لفلامينغو بعد تمريرة من ماثيوزينو سددها مباشرة في المرمى لتسكن الشباك على يمين الحارس (20)، ليعود الأخير ويبطل هجمة خطيرة للفريق البرازيلي بعد ارتباك دفاعه (37).

وبعد العودة لحكم الفيديو المساعد "في آيه آر"، أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الحمراء في وجه جيرسون اثر عرقلته فييتو داخل منطقة الجزاء (90+8).

وسجل الدوسري الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء أيضاً مانحا الهلال التقدم قبل نهاية الشوط الأول (90+9).

وبدأ فلامينغو الشوط الثاني ضاغطا بحثاً عن تسجيل هدف التعادل ولكن دفاع الهلال كان يقظاً.

وتلاعب المالي موسى ماريغا بدفاع فلامينغو قبل أن يمرر عرضية أرضية لخليفة الدوسري الذي سدد كرة خطيرة إلا أنها ارتطمت بالعارضة قبل أن تتحول لركلة مرمى (58).

وفشل غابرييل باربوسا "غابي غول" غير المراقب في استغلال عرضية زميله ماثيوزينو إذ لعبها عالية بعيداً عن مرمى الهلال (63).

وأجرى مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياس تغييراً اضطرارياً باستبدال خليفة الدوسري المصاب والدفع بناصر الدوسري (65).

وحرم دفاع فلامينغو سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثالث بعد تدخل في اللحظة الأخيرة (68).

وعزز فييتو تقدم الهلال بهدف ثالث بعدما حول عرضية سالم الدوسري في الشباك إلى تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد (70).

وأنقذ دفاع فلامينغو مرماه من هدف رابع بعدما قطع الطريق على تمريرة فييتو لزميله البرازيلي ميشيل ديلغادو (83).

ونجح بيدرو في استغلال ارتباك دفاع الهلال مسجلاً هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه ليقلص الفارق (90+1).

وأهدر سالم الدوسري فرصة تسجيل الهاتريك والرابع لفريقه بعدما سدد الكرة برعونة في يد الحارس (90+6).

