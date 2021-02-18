المتطوعون يساهمون في نجاح تنظيم كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ February 18, 2021 14:45 2:50 دقيقة شارك المئات من المتطوعين في تنظيم بطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™مسهمين في جعلها نسخة ناجحة رغم القيود التي فرضتها جائحة كورونا. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ -آخر الفيديوهات 2:50 دقيقة المتطوعون يساهمون في نجاح تنظيم الموندياليتو 2:26 دقيقة أرسنال ضيفاً على بنفيكا في الأوليمبيكو 2:21 دقيقة دجوكوفيتش يبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 0:31 دقيقة بافار لاعب بايرن ميونيخ يصاب بـ"كوفيد-19" 0:35 دقيقة الدحيل والغرافة من أجل مقعد في النهائي 2:34 دقيقة الريان والسد في نصف نهائي كأس قطر 1:11 دقيقة إنفانتينو سعيد بما شاهده في موريتانيا 3:07 دقيقة مواجهة من العيار الثقيل بين ليل وأياكس 2:22 دقيقة ميلان في بلغراد من أجل العودة بنتيجة إيجابية 2:43 دقيقة قمّة مرتقبة بين سوسييداد ومانشستر يونايتد