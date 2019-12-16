المتطوعون يخطفون الأضواء في الموندياليتو من قبل beIN SPORTS December 16, 2019 15:41 3:42 دقيقة تقارير إخبارية كأس العالم للأندية -آخر الفيديوهات 13:45 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لفلامنغو قبل مواجهة الهلال 3:42 دقيقة المتطوعون يخطفون الأضواء في الموندياليتو 11:40 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للهلال قبل مواجهة فلامنغو 2:20 دقيقة بوتراغينيو يتوقع مواجهة صعبة أمام مانشستر سيتي 0:52 دقيقة قرعة الدوري الأوروبي: الكبار يتجنّبون التصادم 1:38 دقيقة جونينيو يؤكد أن يوفنتوس اختبار بالغ الصعوبة لليون 1:06 دقيقة مدير مانشستر سيتي: علينا أن نهزم الأفضل 0:45 دقيقة برشلونة وريال مدريد - التغطية الخاصة 0:30 دقيقة مباراة الهلال وفلامنغو - التغطية الخاصة 0:29 دقيقة مواجهات مرتقبة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا