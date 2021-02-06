المؤتمر الصحافي الخاص بفريق الدحيل قبل مواجهة أولسان هيونداي من قبل beIN SPORTS February 6, 2021 14:59 3:28 دقيقة شاهد وقائع المؤتمر الصحافي الخاص بفريق الدحيل القطري قبل مواجهة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في مباراة تحديد المركز الخامس في كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™. مقابلات أولسان هيونداي الدحيل القطري كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ -آخر الفيديوهات 3:36 دقيقة أرسنال يتعثر في "فيلا بارك" أمام أستون فيلا 3:28 دقيقة المؤتمر الصحافي لفريق الدحيل قبل مواجهة أولسان 4:22 دقيقة بايرن ميونيخ يحطّ الرحال في قطر 0:35 دقيقة سينر يواجه ترافاليا في نهائي "غريت أوشن رود" 1:19 دقيقة واقعة غريبة بطلتها لاعبة التنس الرومانية كريستيا 0:38 دقيقة ريال مدريد يعلن عن خضوع راموس لعملية جراحية 1:53 دقيقة ميار شريف في حوار حصري مع beIN SPORTS 2:33 دقيقة ريال مدريد يسعى للتدارك من بوابة هويسكا 3:12 دقيقة يونايتد يسعى لاستثمار فوزه الكاسح على ساوثهامبتون 0:35 دقيقة مونبلييه يواصل الضغط على باريس سان جيرمان