كلام اللموشي جاء في خلال المؤتمر الصحفي للدحيل عشية مواجهة الأهلي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™.

وقال المدرب الفرنسي إن الأهلي المصري هو "من أفضل الأندية على الصعيد الإفريقي، فاز بالدوري المصري 5 مرات متتالية وبدوري أبطال إفريقيا.. لديهم شخصية معروفة على صعيد كرة القدم".

وأكّد اللموشي عزم فريقه على تقديم كل ما لديه "سنعمد إلى الضغط بطريقة مستمرة ونبحث عن الحلول من دون كلل وملل"، مضيفاً أن الدحيل سيحاول أن يتحرر من الضغط الذي من الممكن أن يُفرض عليه خلال المباراة.

ولفت اللموشي إلى أنه على دراية بالجالية المصرية الكبيرة في قطر، مضيفاً أن المدرجات ستغص بالجماهير المصرية التي ستشجع الأهلي.

من جهته، قال مهاجم الدحيل المعز علي: "نشارك للمرة الأول ببطولة كأس العالم للأندية. الفريق استعد جيداً للبطولة وسنخوض المواجهة على أرضنا وبين جماهيرنا على استاد المدينة التعليمية. نتمنى أن نقدم بطولة كبيرة".

وأضاف العلي: "سنقاتل في مباراتنا أمام الأهلي. إنه فريق كبير ويجب أن نحترمه..سنقاتل لمدة 90 دقيقة".