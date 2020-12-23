الفيفا يعلن عن ملاعب كأس العالم للأندية في قطر

وتقام المباراة الافتتاحية على استاد أحمد بن علي والمباراة النهائية على استاد المدينة التعليمية.

وسيستضيف استاد أحمد بن علي المباراة الافتتاحية بين بطل قطر فريق الدحيل وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي اليوم الأول من شباط/ فبراير في الساعة 20:30 مساء بالتوقيت المحلي (18:30 بتوقيت وسط أوروبا)، في حين ستقام المباراة النهائية على استاد المدينة التعليمية يوم 11 شباط/ فبراير في الساعة 21:00 مساء بالتوقيت المحلي.

وقد تم افتتاح استاد أحمد بن علي في 18 كانون الأول/ ديسمبر - الموافق لليوم الوطني لدولة قطر- قبل سنتين بالضبط على استضافة قطر لنهائي كأس العالم FIFA™ ولعبت عليه أول مباراة بين السد والعربي في نهائي كأس أمير دولة قطر، في حين تم الكشف عن استاد المدينة التعليمية في حزيران/ يونيو 2020، وأُعيد افتتاح ملعب خليفة الدولي في سنة 2017، وسيستضيف كل من الاستادات الثلاثة مباريات من كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وبالإضافة إلى فريق أوكلاند سيتي الذي سيرفع علم أوقيانوسيا في هذه المنافسة، فقد تأهل فريق الأهلي كممثل عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وفريق بايرن ميونيخ عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إف سي أولسان هيونداي ممثلاً عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالاضافة إلى آخر المتأهلين فريق تيغرس الذي انضم إلى التشكيلة بعد تتويجه بطلاً لدوري أبطال الكونكاكاف، في حين سيُحدد نهائي ليبرتادوريس في كانون الثاني/ يناير الفريق القادم من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وستجرى قرعة تحديد المواجهات المباشرة في مدينة زيورخ السويسرية يوم 19 كانون الثاني/ يناير في الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه مع البلد المضيف قطر في ضوء جائحة كوفيد-19 سيوفران كل الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المسابقة.