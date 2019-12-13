فراس بن أحمد – استاد جاسم بن حمد بنادي السد

أشاد محمد الشلهوب بالكرة التونسية قائلاً: "الفرق التونسية دائماً قوية، واجهت النجم الساحلي والنادي الصفاقسي والنادي الافريقي. أعرف مدى قوتهم وصلابة خوض المباريات أمامهم".

وأضاف اللاعب الخلوق قائلاً: "الدوري التونسي قوي وأعلم بأن الكرة التونسية غالباً ما تعكس تطور اللعبة في العالم العربي".

أما عن المواجهة المرتقبة أمام الفريق التونسي غداً السبت تحدث الشلهوب قائلاً: "المباراة الأولى مهمة كما أنها صعبة، نحن هنا من أجل تحقيق الفوز خاصة بعد عودة الهلال إلى مكانه الطبيعي بين أندية الصفوة العالمية".

وأردف لاعب الهلال قائلاً: "علينا تجاوز فكرة المشاركة من أجل المشاركة، سنحاول التعامل مع كل مباراة بالطريقة التي توصلنا إلى أبعد دور في كأس العالم للأندية".

مضيفاً: "هناك لاعبين عرب يقدمون مستويات جيّدة في أوروبا، ولما لا تنسج الأندية العربية على هذا المنوال وتقدم أداء يليق بسمعة الكرة العربية".