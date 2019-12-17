الشعباني: "لعبنا مباراة ممتعة" من قبل beIN SPORTS December 17, 2019 18:46 1:08 دقيقة أكد معين الشعباني مدرب الترجي التونسي أن طرد لاعب السد عبد الكريم حسن ساعدهم في تحقيق الفوز العريض على السد القطري 6-2 مضيفاًً أن فريقه لعب مباراة ممتعة. مقابلات -آخر الفيديوهات 1:27 دقيقة سالم الدوسري: "دفعنا ثمن الأخطاء" 1:02 دقيقة مدرب الهلال: "خسرنا بسبب بعض الأخطاء الصغيرة" 1:17 دقيقة جيزوس: "عانينا للفوز على الهلال" 4:07 دقيقة فلامنغو يهزم الهلال ويبلغ نهائي مونديال الأندية 12:24 دقيقة زيدان قبل الكلاسيكو...سعيد وهادئ ولا يقلقه شيء 1:08 دقيقة الشعباني: "لعبنا مباراة ممتعة" 0:59 دقيقة تشافي غاضب بعد الخسارة القاسية أمام الترجي 6:01 دقيقة الترجي ينهي خامساً في مونديال الأندية 27:01 دقيقة كلوب وميلنر يؤكدان على أهمية الموندياليتو لليفربول 3:51 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 16