وسجل كل من الأرجنتيني ليونيل فانيوني (23) ومواطنه روجيليو فونيس (45+1) وكارلوس رودريغيز (77) ثلاثية الفريق المكسيكي فيما دوّن الدولي الجزائري بغداد بونجاح (66) وعبد الكريم حسن (89) هدفي السد.

وسيلاقي مونتيري فريق ليفربول الإنكليزي في نصف النهائي بينما يلعب السد مع الترجي الرياضي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

مباراة مونتيري والسد - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز مونتيري على السد 3-2

89: تصويبة صاروخية لعبد الكريم حسن تستقر في شباك مونتيري (2-3)

77: رودريغيز يصوب كرة قوية في شباك سعد الشيب (3-1)

70: هجمة مرتدة للفريق المكسيكي كاد من خلالها بيتزارو أن يضيف الهدف الثالث.

66: رأسية بونجاح تقلص الفارق مع مونتيري (1-2)

65: أكرم عفيف يواصل اضاعة الفرص

57: يواصل السد البحث عن الطرق المؤدية لشباك الحارس الأرجنتيني مارسيلو باروفيرو

52: الكولومبي بابون اقترب من هز الشباك بتصويبة قوية من داخل مناطق الجزاء

46: الهيدوس يحاول بتصويبة قوية

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مونتيري على السد 2-صفر

45+ 2: أكرم عفيف أضاع فرصة محققة لافتتاح التسجيل.

45 + 1: خطأ كارثي من غابي في اعادة الكرة للخلف، يقتنصها الأرجنتيني روجيليو فونيس ويسجل الهدف الثاني (2-صفر)

23: تصويبة لا تصد ولا ترد من اللاعب الأرجنتيني ليونيل فانيوني، أفضل هدف إلى حد الآن في مونديال الأندية (1-صفر)

16: كرة مميزة بين الهيدوس وعفيف وبونجاح يبعدها الحارس بصعوبة

13: الحارس سعد الشيب يبعد تصويبة بابون

11: أكرم عفيف أساء تقدير مسار الكرة فأضاع فرصة افتتاح التسجيل

03: محاولة أكرم عفيف خطيرة على حصون الفريق المكسيكي

02: تصويبة غاياردو تجد العارضة

بداية مباراة السد القطري ومونتيري المكسيكي في الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية قطر 2019.

السد أم مونتيري: من سيكون منافس ليفربول الإنكليزي في نصف النهائي

التشكيلية الأساسية للفريقين:

السد القطري

Here’s how we line up for tonight’s FIFA Club World Cup second round clash with Monterrey#AlSadd #ClubWC pic.twitter.com/R1w0kzd1IH — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) December 14, 2019

مونتيري المكسيكي