ووقّع حسين الشحات هدف المباراة الوحيد مع مطلع الدقيقة 30.

ويواجه الأهلي في نصف النهائي بايرن ميونيخ الألماني الاثنين المقبل على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

وهي المرة الثالثة في 6 مشاركات التي يبلغ فيها الأهلي نصف النهائي في هذه البطولة بعد عام 2006 عندما خسر أمام انترناسيونال البرازيلي قبل ان يحتل المركز الثالث بفوزه على أميركا المكسيكي في أفضل نتيجة له، ثم عام 2012 عندما خسر أمام كورينثيانز البرازيلي ثم حل رابعا.

وكان حضور أنصار الأهلي لافتاً في المدرجات نظراً للعدد الكبير للجالية المصرية في قطر ولشعبية ناديهم أيضا.

بدأ الفريقان المباراة بسرعة كبيرة لكن الأهلي كان الأفضل في الاستحواذ على الكرة والانتشار في الملعب وكان حسين الشحات محور أخطر هجماته بفضل تحركاته بين الخطوط ورؤيته الثاقبة.

في المقابل، لم يشكل الدحيل المشارك كبطل البلد المضيف في الموسم الماضي والذي خسر 5 مباريات في الدوري القطري في 15 مباراة في الحالي ويتخلف عن السد المتصدر بفارق 15 نقطة، خطورة تذكر على مرمى الأهلي ولم يتمكن لاعبو وسطه من تموين المهاجم الكيني الفارع الطول مايكل اولونغا بالكرات المتقنة.

وبعد عدة محاولات خجولة من الأهلي ارتكب كريم بوضياف خطأ في تمرير الكرة باتجاه بسام الراوي على مشارف المنطقة فانتزعها الشحات وأطلقها قوية داخل شباك الدحيل مفتتحا التسجيل (30).

وتابع الأهلي الفائز على غريمه ومواطنه الزمالك في النهائي القاري الموسم الفائت أفضليته وتلقى المهاجم الكونغولي الديمقراطي والتر بواليا المنتقل اليه في فترة الانتقالات الشتوية من الجونة تمريرة في العمق لينفرد بزكريا ويسدد الكرة بيسراه بين ساقيه وداخل الشباك، لكن الهدف لم يحتسب بعد اللجوء الى تقنية الحكم المساعد بالفيديو بداعي تسلل المهاجم بسنتيمترات قليلة (38).

وكاد خطأ زكريا يتسبب بالهدف الثاني لدى فشله في تشتيت الكرة لكن أحد مدافعيه أنقذ الموقف في اللحظة الأخيرة في الوقت بدل الضائع.

وأجرى مدرب الدحيل الفرنسي صبري لموشي تبديلين في مطلع الشوط الثاني بإشراك المهاجمين المعز علي والغاني محمد مونتاري فظهر فريقه بوجه مختلف تماما لأنه نجح في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الأهلي وتفوق عليه من دون ان يوفق في إدراك التعادل.

وأطلق مونتاري كرة بيسراه أفلتت من الشناوي لكن لحسن حظ الأخير علت العارضة (59).

ومرر البلجيكي ادميلسون جونيور كرة ماكرة داخل المنطقة تابعها محمد موسى على الطاير لكن الشناوي كان لها بالمرصاد (63).

وفي غفلة الهجمات القطرية المتكررة سنحت فرصة للأهلي عن طريق البديل المالي اليو ديينغ الذي سار بالكرة مسافة طويلة قبل أن يسدد كرة زاحفة لامست القائم الأيمن (77).

وجرب مونتاري حظه مرة جديدة لكن الشناوي وقف حائلا دون دخول الكرة مرماه (78).

ورمى الدحيل في كل ثقله في الدقائق الأخيرة، لكن لاعبي الأهلي نجحوا في قيادة المباراة الى بر الأمان.