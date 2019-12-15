الآلاف من جماهير ليفربول تسافر لمساندة فريقها في الدوحة December 15, 2019 12:19 2:16 دقيقة يرافق ليفربول الإنكليزي ما يقرب من 10 آلاف شخص من مشجعيه الذين تحدوهم الثقة الكبيرة في تتويج ناديهم بطلاً لكأس العالم للأندية بالدوحة لأول مرة في تاريخه. تقارير إخبارية ليفربول -آخر الفيديوهات 1:17 دقيقة فلامينغو يوثق رحلته من البرازيل وحتى قطر 2:16 دقيقة الآلاف من جماهير ليفربول تسافر لمساندة فريقها 0:40 دقيقة جماهير مونتيري تخطف الأضواء في كورنيش الدوحة 2:04 دقيقة محمد صلاح.. أعاد اكتشاف نفسه مع ليفربول 11:22 دقيقة موجز الأخبار 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:36 دقيقة فونيس: "حلمنا بمواجهة ليفربول" 1:24 دقيقة الهيدوس: "قدمنا مباراة جيدة لكن .." 1:16 دقيقة تشافي: "كنا نستحق الأفضل" 1:09 دقيقة أنطونيو محمد: "كنا نعرف صعوبة المباراة"