ويأتي القرار بعد أن تم تأجيل افتتاح استاد المدينة التعليمية إلى أوائل العام المقبل. وسيشهد استاد خليفة احتضان مباريات أخرى حيث ستلعب في السابع عشر من ديسمبر الجاري مباراة تحديد المركز الخامس، وكذلك المباراة الأولى في نصف النهائي، والتي ستجمع نادي فلامنغو مع الفائز من مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي.

ورغم اكتمال العمل في بناء استاد المدينة التعليمية، إذ أصبح الاستاد بالفعل جاهزاً لاستضافة المباريات إلا أن عملية إصدار الشهادات اللازمة استغرقت وقتاً أطول مما كان متوقعاً، ولذلك لم يستضف الاستاد المباريات التجريبية المطلوبة.

وانطلاقاً من الأولوية التي تتمثل في ضمان تجربة استثنائية ممتعة لجميع المشجعين فقد تقرر افتتاح الاستاد في وقت لاحق.