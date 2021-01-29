وسيواجه الفريق الكوري الجنوبي، بطل دوري أبطال آسيا، فريق تيغريس أونال المكسيكي، بطل الكونكاكاف، في الدور الثاني من المسابقة

وسيواجه الفائز منهما في الدور نصف النهائي بطل كوبا ليبرتادوريس الذي سيُحدَّدُ بعد المباراة النهائية بين سانتوس وبالميراس.

