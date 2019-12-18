أنطونيو محمد يعتقد أن مونتيري تعرض للظلم التحكيمي من قبل beIN SPORTS December 18, 2019 22:00 0:37 دقيقة يعتقد أنطونيو محمد مدرب مونتيري المكسيكي أن فريقه تعرّض للظلم التحكيمي أمام ليفربول الذي فاز 2-1، وبلغ نهائي كأس العالم للأندية على ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة. -آخر الفيديوهات 2:49 دقيقة فالفيردي يعترف بأفضلية ريال مدريد 4:18 دقيقة ملخص مباراة فرايبورغ وبايرن ميونيخ 4:34 دقيقة جمال الشريف - الحكم حرم ريال مدريد من ركلتي جزاء 1:55 دقيقة زيدان غير راضٍ عن التعادل 2:02 دقيقة كلوب يتحدّث عن لاعبي الدفاع المصابين 1:00 دقيقة هندرسون: لم نسيطر على المباراة كما يجب 0:37 دقيقة أنطونيو محمد يعتقد أن مونتيري تعرض للظلم التحكيمي 2:10 دقيقة راموس يتحسّر على التعادل أمام برشلونة 3:36 دقيقة بطولة إيطاليا: يوفنتوس يهزم سمبدوريا ويتصدر مؤقتا 1:14 دقيقة موري: مونتيري قدّم مباراة كبيرة أمام ليفربول