وسجل هدف الفوز الغالي الهدّاف الفرنسي أندريه بيير جينياك من ركلة جزاء 54.

وينتظر تيغريس بطل دوري أبطال كونكاكاف، الفائز من نصف النهائي الآخر الذي سيقام غداً بين الأهلي المصري والعملاق البافاري بايرن ميونيخ.

وكان جينياك نفسه قاد تيغريس لتخطي أولسان الكوري الجنوبي في الدور السابق 2-1 بتسجيله الثنائية.

جينياك (35 عاماً) له الفضل أيضاً بتتويج تيغريس ببطولته القارية فقد توج هدافاً لها بـ6 أهداف. وهو يتصدر النسخة الحالية من كأس العالم للأندية بـ3 أهداف.

وهذه المرة الأولى التي يتأهل فيها فريق مكسيكي إلى نهائي الموندياليتو والمرة الأولى التي يتأهل فيها فريق من الكونكاكاف أيضاً.

وأعاد بطل الكونكاكاف كتابة تاريخ مشاركات الفرق المكسيكية في "الموندياليتو" بالوصول الى العرض الأخير للبطولة للمرة الأولى، ذلك أن المركز الثالث كان أفضل ما حققته فرق مونتيري 2012 و2019 وباتشوكا 2017 ونيكاكسا 2000.



وقدم الفريق المكسيكي عرضاً راقياً طيلة فرات المباراة، وكان الطرف الأفضل بعدما هدد مرمى حارس بالميراس والمنتخب البرازيلي ويفرتون بيريرا الذي حرم تيغريس من التسجيل في مناسبات عدة خصوصاً في الشوط الأول.

وكسب المهاجم البراغوياني كارلوس غونزالس ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني إثر اعتراض له من المدافع البرازيلي لوان غارسيا، لينبري الخبير جينياك للركلة بنجاح واضعاً تيغريس في المقدمة (54).

ورغم الصحوة التي أظهرها الفريق البرازيلي عقب سلسلة من التغيرات التي أجراها المدرب البرتغالي أبيل فيريرا، حافظ فريق المدرب ريكاردو فيرتي على الانتصار الثمين حتى النهاية ليحقق المفاجأة بإقصاء بطل كوبا ليبرتادوريس.