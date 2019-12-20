أليسون: "سنبذل قصارى جهدنا للتفوّق على فلامينغو" December 20, 2019 14:24 9:47 دقيقة أكد حارس مرمى ليفربول أليسون بيكير أن فريقه سيبذل كل ما بوسعه للتفوق على فلامينغو منوها بقوة خصمه البرازيلي الذي سيفرض نهائيا ممتعا وقويا. ليفربول أليسون بيكير -آخر الفيديوهات 20:00 دقيقة كلوب يشيد يعمل جيزوس مؤكداً قوة فلامينغو 0:30 دقيقة مباراة ليفربول وفلامينغو – التغطية الخاصة 1:46 دقيقة فينغر وكلوب يشيدان بقدرات محمد صلاح 1:03 دقيقة بيراميدز ينهي تعاقده مع مدرّبه دوسابر 4:01 دقيقة فانتازي الـ"بريميرليغ" - الحلقة الثامنة 0:51 دقيقة روسيا تقرّر استئناف عقوبة الإيقاف الرياضي 0:49 دقيقة ليفربول يتعاقد رسمياً مع الياباني تاكومي مينامينو 1:23 دقيقة ميامي يلحق بفيلادلفيا خسارة أولى على أرضه 2:49 دقيقة فالفيردي يعترف بأفضلية ريال مدريد 4:18 دقيقة ملخص مباراة فرايبورغ وبايرن ميونيخ