ولقي المشجع حتفه بعدما تعرض لإطلاق النار وسط أعمال عنف في الشوارع بعد خسارة الفريق أمام تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية، وقال سيزار سعد محقق شرطة ساو باولو إنه تم اعتقال مشتبه به في حادثة إطلاق النار، وإضافة إلى مقتل مشجع فقد أصيب خمسة عشر شخصا كذلك في اشتباكات مع الشرطة أو فيما بينهم بسبب خسارة الفريق.

