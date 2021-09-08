هل تصرف اليابان النظر عن استضافة كأس العالم للأندية ؟

وكتبت وكالة "كيودو" نقلاً عن مصادر لم تسمّها أن "خطر زيادة عدد الإصابات وصعوبة جني الأرباح بسبب محدودية محتملة في عدد المتفرجين، قد أثر على هذا القرار".

ووفقاً للوكالة نفسها، فإن الاتحاد الياباني يجري مناقشات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يمكن أن يؤجل إلى أوائل العام 2022، المسابقة التي تجمع سنوياً الأندية الفائزة في البطولات القارية الكبرى وممثلي الدولة المضيفة.

وقال متحدث باسم فيفا لوكالة فرانس برس إنه "سيتم تحديد تفاصيل النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية عندما يحين الوقت".

وسبق أن استضافت اليابان هذه المسابقة، وأراد الاتحاد الياباني استضافة نسخة 2021 بالتحديد للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه، بحسب كيودو.

وعادة ما تقام البطولة في كانون الأول/ديسمبر، لكن تم تأجيل نسخة 2020، التي نُظمت في قطر وفاز بها بايرن ميونيخ الألماني، إلى شباط/فبراير 2021 بسبب جائحة كورونا.

وتعاني اليابان منذ بداية الصيف الحالي من موجة خامسة من كوفيد-19، وهي الأعنف حتى الآن في البلاد، ما دفع بالحكومة إلى إعادة فرض الإجراءات والقيود الصحية في منتصف تموز/يوليو وتوسيعها لتشمل غالبية أنحاء البلاد.

ومن المفترض أن تمدد فترة الإجراءات مرة جديدة حتى نهاية أيلول/سبتمبر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.