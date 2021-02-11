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كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™
كأس العالم للأندية

مولر يغيب عن نهائي كأس العالم للأندية لإصابته بفيروس كورونا

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أصيب توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ الألماني بفيروس كورونا وسيغيب بالتالي عن نهائي كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ ضد تيغريس المكسيكي مساء اليوم بحسب ما اعلنت وسائل إعلام ألمانية.

AFP

وأشارت قناة "سكاي سبورتس" الألمانية وصحيفة "بيلد" إلى أن نتيجة فحص كورونا الذي خضع له مولر بعد إنتهاء تمارين النادي البافاري الأربعاء جاءت إيجابية.

وسيخسر بايرن، الساعي إلى تحقيق سداسية تاريخية بعد برشلونة الإسباني، جهود لاعبه في خط الوسط أمام تيغريس في النهائي الذي سيجمع بينهما على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة.

ولم يصدر أي تأكيد من قبل النادي أو من المنظمين بشأن إيجابية المسحة.

وانضم مولر إلى قائمة من ثلاثة لاعبين في النادي الألماني أصيبوا بفيروس كورنا في الأسابيع الأخيرة، وتحديداً الاسباني خافي مارتينيس وليون غوريتسكا اللذين لم يتمكنا من السفر مع الفريق للمشاركة في مونديال الأندية.

كما يضاف غياب مولر إلى زميله المدافع جيروم بواتينغ الذي عاد إلى ألمانيا الاربعاء لاسباب شخصية، فيما رجحت تقارير وفاة صديقته السابقة.

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