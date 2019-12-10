موعد مشاهدة مباراة السد ويانغين في كأس العالم للأندية

موعد مباراة السد ويانغين مباشر

البث المباشر لمباراة السد ويانغين

يفتتح السد القطري مباريات كأس العالم للأندية قطر 2019 بمواجهة فريق يانغين من كاليدونيا الجديدة على ملعب جاسم بن حمد يوم الأربعاء 11 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكّة المكرمة.

ويطمح السد القطري بقيادة مدربه الإسباني تشافي هرنانديز إلى تجاوز عقبة يانغين ليضرب موعداً مع مونتيري المكسيكي في ربع النهائي يوم السبت القادم.

مباراة السد ويانغين مباشر على beIN SPORTS HD1 بتعليق الزميل يوسف سيف.

كما سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة السد ويانغين في بث مباشر وبجودة عالية على الانترنت عبر beIN CONNECT.