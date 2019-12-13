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دوري أبطال أوروبا
كأس العالم للأندية

مشاهدة البث المباشر لمباراة الترجي والهلال

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لا تفوتوا مشاهدة مباراة الترجي والهلال إذا كنتم قد اشتركتم بخدماتنا، كما يمكنكم الاشتراك الآن لمتابعة لقاء عربي خالص في ربع نهائي مونديال الأندية.

AFP


مشاهدة مباراة الترجي والهلال فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة الترجي والهلال نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS  نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين وكم النجوم الهائل في كل منهما.

ويأمل الترجي أن يبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بصورة مغايرة لمشاركاتيه السابقتين لكنه سيصطدم بزعيم سعودي توج منذ أسابيع قليلة فقط بدوري أبطال آسيا.

مباراة الترجي والهلال - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة الترجي والهلال مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على قناة HD1.
 
وستبث مباراة الترجي والهلال تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT  مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الترجي والهلال أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT  اضغط هنا.

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