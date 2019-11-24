مشاركة عربية تاريخية في مونديال قطر للأندية

احمد النفيلي

دخلت النسخة السادسة عشرة من كأس العالم للأندية والتي ستستضيفها قطر في الفترة ما بين الحادي عشر والحادي والعشرين من كانون الأول/ديسمبر القادم، التاريخ كأول بطولة على صعيد مونديال الأندية تشهد مشاركة ثلاثة أندية عربية هي السد القطري النادي المستضيف والترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا إضافة إلى الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا.

إنجازات عربية

وكان عام 2019 عاماً عربياً بامتياز على صعيد كرة القدم حيث شهد تتويج المنتخب القطري بكأس الأمم الآسيوية إضافة إلى فوز المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية وتتويج فراعنة مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً، فيما حصد العرب كل بطولات الأندية الممكنة في قارتي آسيا وإفريقيا بفوز الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا والزمالك المصري بكأس الكونفدرالية فيما حصد العهد اللبناني لقباً تاريخياً في كأس الاتحاد الآسيوي، واختتم الهلال السعودي المسيرة العربية المشرفة في عام 2019 بحصوله على دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

النصر والرجاء افتتحا المسيرة

وشهدت البطولة الأولى التي أقيمت في البرازيل عام 2000 مشاركة النصر السعودي والرجاء المغربي بطلاً آسيا وإفريقيا، وكانت البطولة وقتها مقامة بنظام المجموعتين وضمت المجموعة الأولى النصر والرجاء بجواء كورنثيانز البرازيل الذي توج بالبطولة وقتها إضافة إلى ريال مدريد وانتهت مباريات المجموعة على وقع حصول النصر على المركز الثالث بثلاث نقاط جمعها من فوز وحيد جاء على الرجاء تحديداً (4-3).

الأهلي والاتحاد في اليابان

توقفت البطولة بعد النسخة الأولى وعادت للحياة مجدداً عام 2005 التي أقيمت في اليابان وشهدت مشاركة الأهلي المصري عن قارة إفريقيا إضافة إلى الاتحاد السعودي بطل دوري أبطال آسيا وقتها واصطدم الفريقان في الدور ربع النهائي وحسم الاتحاد النتيجة لصالحه بهدف دون رد قبل أن ينهي البطولة في المركز الرابع فيما أنهى الأهلي مشاركته في المركز السادس والأخير.

إنجاز تاريخي للأهلي

بطولة 2006 استضافتها اليابان أيضاً وعكس سابقتها تماماً تألق الأهلي المصري وتمكن من الحصول على المركز الثالث علماً بأنه كان الممثل الوحيد للعرب في البطولة والتي شهدت حصول نجم الفريق وأحد أساطير الكرة المصرية محمد أبو تريكة على لقب الهداف برصيد 3 أهداف.

النجم الساحلي التونسي بدوره كان ممثل العرب الوحيد في نسخة عام 2007 وحقق الفريق نتيجة طيبة بحصوله على المركز الرابع وكان قد فاز على باتشوكا المكسيكي بهدف نظيف في ربع النهائي قبل أن يخسر من بوكا جونيورز المكسيكي بهدف نظيف في نصف النهائي ثم خسر من أوراوا الياباني (4-2) بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وعاد الأهلي المصري لمونديال الأندية في نسخة عام 2008 بوصفه بطلاً لقارة إفريقيا كما أنه أيضاً كان ممثل العرب الوحيد في البطولة إلا أن العملاق المصري لم يستطع تكرار إنجاز عام 2006 وتراجع للمركز السادس بعد تلقيه هزيمتين من باتشوكا المكسيكي (4-2) ثم من أديلايد الأسترالي (1-0).

الإمارات تتولى تنظيم البطولة

بعد الهيمنة اليابانية على استضافة البطولة انتقلت للإمارات عام 2009 وكان الأهلي فريق الدولة المنظمة هو ممثل العرب الوحيد حيث مثل إفريقيا مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية بينما شارك بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بطلاً لقارة آسيا والذي أنهى مشاركته في المركز الثالث.

واستمرت البطولة في الإمارات في عام 2010 وايضاً اقتصر الظهور العربي في البطولة على الوحدة فريق الدولة المنظمة والذي خرج من ربع النهائي عقب خسارته القاسية من سيونغنام إيلوها الكوري الجنوبي (4-1) علماً بأن هذه النسخة تحديداً شهدت أفضل انجاز للقارة الإفريقية عندما حل مازيمبي في المركز الثاني عقب خسارته من إنتر ميلان الإيطالي (3-0).

مشاركة مشرفة للسد

حمل السد القطري والترجي التونسي بطلا آسيا وإفريقيا على التوالي لواء الأندية العربية في كأس العالم للأندية عام 2011 والتي عادت لليابان وتمكن السد من إزاحة بطل تونس بالفوز عليه (2-1) قبل أن يخسر من برشلونة برباعية نظيفة في نصف النهائي ثم أحرز ممثل قطر المركز الثالث بالتغلب على كاشيوا ريسول الياباني بركلات الترجيح (5-3).

مشاركة رابعة للأهلي

عاد الأهلي مجدداً لليابان وشارك في مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخه بصفته بطلاً لدوري أبطال القارة السمراء وكان ممثل العرب الوحيد في البطولة وافتتح المنافسات بشكل جيد بعد أن فاز على سنافريس الياباني بهدفين مقابل هدف قبل أن يتكبد خسارتين من كورنثيانز البرازيلي في نصف النهائي بهدف نظيف ثم بثنائية نظيفة من مونتيري المكسيكي فأنهى البطولة رابعاً.

تألق الرجاء المغربي

ذهبت البطولة إلى المغرب عقب ذلك في نسختي 2013 و2014 وتمكن الرجاء من تحقيق أفضل الإنجازات العربية وقتها وكان الأهلي المصري قد شارك للمرة الخامسة في تاريخه إلا أنه خرج خالي الوفاض وأنهى البطولة سادساً فيما شق الرجاء مسيرته إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر من بايرن ميونيخ الألماني في النهائي بهدفين دون رد.

بطولة عام 2014 أقيمت في المغرب أيضاً وكانت النسخة الحادية عشرة وشهدت مشاركة فريقين من عرب إفريقيا هما المغرب التطواني ووفاق سطيف الجزائري بطل دوري أبطال إفريقيا الذي أنهى مشاركته في المركز الخامس فيما ودع فريق الدولة المنظمة البطولة من الدور الأول.

نسختان خاليتان من العرب

النسخة الثانية عشرة التي عادت إلى اليابان مجدداً عام 2015 لم تشهد مشاركة أي فريق عربي حيث شارك غوانغزو الصيني ممثلاً لآسيا كبطل لدوري الأبطال فيما عاد مازيمبي إلى البطولة للمرة الثالثة عقب فوزه بدوري أبطال إفريقيا.

وتكرر نفس الوضع في بطولة عام 2016 أيضاً فشارك شونبوك الكوري الجنوبي بعد فوزه باللقب الآسيوي فيما تواجد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي لأول مرة في تاريخه في البطولة عقب فوزه بدوري أبطال إفريقيا.

عودة البطولة للإمارات

عام 2017 عادت البطولة للإمارات وشهدت مشاركة فريقين عربيين هما الوداد البيضاوي بطل دوري أبطال إفريقيا والجزيرة الإماراتي فريق الدولة المستضيفة وخرج الجزيرة من الدور التمهيدي أما الوداد فحصل على المركز السادس.

العين يكرر إنجاز الرجاء

انطلقت النسخة الخامسة عشر من مونديال الأندية نهاية العام الماضي في الإمارات أيضاً بمشاركة الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا والعين الإماراتي وتواجه الفريقان في ربع النهائي وتغلب العين على بطل تونس بثلاثية نظيفة ثم حقق فوزاً تاريخياً على ريفر بلايت الأرجنتيني في نصف النهائي بركلات الترجيح (5-4) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (2-2) وفي النهائي خسر العين من ريال مدريد (4-1) فأصبح ثاني نادي عربي يحصل على الوصافة بعد الرجاء المغربي.

مونديال الدوحة 2019

وبعد تأهل الهلال اليوم اتضح تماماً مشوار الأندية العربية الثلاثة في البطولة إذ سيواجه السد القطري فريق الدولة المنظمة هينجين سبورت بطل كاليدونيا الجديدة في الحادي عشر من الشهر القادم في الدور الأول، فيما سيكون الجميع على موعد مع قمة عربية مرتقبة بين الهلال والترجي في ربع النهائي يوم السبت الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر في ملعب جاسم بن حمد في نادي السد



