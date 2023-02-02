مدرب فلامينغو لا يفكر بمواجهة ريال مدريد من قبل beIN SPORTS February 2, 2023 17:41 قال البرتغالي فيتور بيريرا مدرب فلامينغو البرازيلي، إنه لا يفكرُ حالياً باحتمالية مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية - المغرب 2022، مؤكداً تركيزه على مواجهة نصف النهائي المنتظرة يوم الثلاثاء المقبل. Reuters فلامينغو كأس العالم للأندية ريال مدريد تصريحات السابق الأهلي يتجاوز عقبة أوكلاند سيت اقرأ التالي - آخر الأحداث February 2, 2023 17:41 مدرب فلامينغو لا يفكر بمواجهة ريال مدريد February 1, 2023 21:54 الأهلي يتجاوز عقبة أوكلاند سيتي بيسر January 30, 2023 16:54 الركراكي في حديث عن كأس العالم للأندية January 29, 2023 14:26 بعثة الأهلي تصل المغرب للمشاركة في مونديال الأندية January 28, 2023 14:01 فلامنغو يكشف عن قميصه الجديد January 27, 2023 19:20 بعثة أوكلاند سيتي تحط الرحال في المغرب January 13, 2023 12:32 سحب قرعة كأس العالم للأندية 2022 January 12, 2023 14:50 الكشف عن شعار كأس العالم للأندية في المغرب December 25, 2022 19:11 الرباط وطنجة تحتضنان مباريات كأس العالم للأندية December 23, 2022 12:53 الهلال السعودي سيشارك في كأس العالم للأندية