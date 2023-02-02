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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس العالم للأندية

مدرب فلامينغو لا يفكر بمواجهة ريال مدريد

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قال البرتغالي فيتور بيريرا مدرب فلامينغو البرازيلي، إنه لا يفكرُ حالياً باحتمالية مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية - المغرب 2022، مؤكداً تركيزه على مواجهة نصف النهائي المنتظرة يوم الثلاثاء المقبل.

Reuters


 

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