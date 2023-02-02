مدرب فلامينغو لا يفكر بمواجهة ريال مدريد

من قبل beIN SPORTS February 2, 2023 17:41 قال البرتغالي فيتور بيريرا مدرب فلامينغو البرازيلي، إنه لا يفكرُ حالياً باحتمالية مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية - المغرب 2022، مؤكداً تركيزه على مواجهة نصف النهائي المنتظرة يوم الثلاثاء المقبل.