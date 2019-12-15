محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول المتجهة إلى قطر

وجاء المصري محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم حالياً وصاحب الشعبية العربية الجارفة على رأس القائمة المرسلة إلى قطر إضافة للعديد من نجوم الفريق.

وسيرافق صلاح في قائمة بطل دوري أبطال أوروبا كلّ من البرازيلي أليسون والسنغالي ساديو مانيه والهولندي فان دايك، إلا أنّ الكرواتي لوفرين سيغيب بسبب الإصابة.

ويلتقي ليفربول في مباراته الأولى والتي ستكون في نصف نهائي مونديال الأندية الأربعاء مع مونتيري المكسيكي الذي تجاوز السد القطري السبت بصعوبة بالغة 3-2.

وفي حال نجح ليفربول في التأهل فسيضرب موعداً في النهائي المقرر السبت، مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين الهلال السعودي وفلامنغو البرازيلي.

وضمت قائمة متصدر الدوري الممتاز:



أليسون، فان دايك، فينالدوم، ميلنر، كيتا، فيرمينيو، مانيه، صلاح، غوميز، أدريان، هندرسون، تشامبرلاين، لالانا، لونرغان، شاكيري، روبرتسون، أوريغي، جونس، آرنولد، ويليامز.

