قصة اسم كهربا وحلم التتويج بلقب كأس العالم للأندية وهروبه من المدرسة من أجل الأهلي

وفيما يتابع كهربا (26 عاماً) مع زملائه مباريات الدحيل "من أجل معرفة أفضل لاعبيهم في الفريق"، تطرّق لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مواجهة محتملة مع الفريق البافاري في نصف النهائي "أحبّ مشاهدة بايرن ميونيخ لأنه فريق قوي ويملك لاعبين جيدين".

تابع اللاعب المصري "إنه فريق كامل يلعب بشكل جماعي. أشعر عندما أشاهدهم أنهم مثل الأهلي لأننا نلعب بطريقة مماثلة. أحب مشاهدتهم لأتعلم الكثير منهم. لا يوجد لاعب معين أود مواجهته لأنني أريد أن ألعب ضد كل لاعبي بايرن ميونيخ. في كرة القدم لا توجد فرق صغيرة أو كبيرة ونأمل أن نقدم أداءً جيداً".

وإلى زميله حسين الشحات الذي كشف عن طموحه في الفوز باللقب، يرى كهربا إن "طموحي هو بلوغ النهائي والفوز بكأس العالم للأندية مع فريقي".

تابع "نقول لمشجعينا أن هدفنا هو الفوز بكأس العالم للأندية وليس خوض مباراة أو مباراتين والعودة إلى الوطن، منذ أن كنت طفلاً، كنت أحب الأهلي وشاهدتهم عندما لعبوا في كأس العالم للأندية من قبل. كنت أهرب من المدرسة وأشاهد مبارياتهم في المقهى. كان شعورًا رائعًا أن نشاهد الأهلي يلعب بينما كنا نشرب الشاي بالحليب. لطالما حلمت باللعب في كأس العالم للأندية وسيتحقق هذا الحلم".

وعن كنيته التي باتت أشهر من اسمه الحقيقي محمود عبد المنعم سليمان، تابع "أطلق علي لأول مرة لقب كهربا عندما كنت في فريق الفئات الصغرى للأهلي، حيث لقبني به المدرب بدر رجب لأنه كان يرى دائمًا حماسي الزائد ولم أكن أحب الهزيمة. كان يعتقد أنني كنت كهربائيًا لأنني أحب أن أفعل كل شيء على أرض الملعب في نفس الوقت. لقبت بهذا الاسم منذ أن كان عمري 9 سنوات وما زال معي حتى اليوم".

