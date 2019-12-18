في يوم صبغته جماهير فلامنغو...مباراة ترتيبية هائلة وهلال عربي كسب الاحترام

هُمام كدر - ستاد خليفة الدولي

رحلتي إلى ستاد خليفة الدولي في منطقة الوعب، كانت هذه المرة عبر مترو الدوحة، الذي يستكمل محطاته الأخيرة تباعاً ليكون بأكمله جاهزاً خلال فترة قصيرة.

جماهير فلامنغو الذاهبة إلى الملعب قبل ساعات من موعد مباراتها مع الهلال، صبغت محطات المترو بلونها، خصوصاً من وسط العاصمة الدوحة، بدأت الأهازيج والأغاني من مقاعد المقصورة العادية في المترو، واستمرت حتى منتصف الليل في سوق واقف.

حاورت أحد البرازيليين في الطريق إلى ستاد خليفة، فقال لي إنه وصل أمس إلى الدوحة، فذكرتُ له أن الهلال فريق صلب ومتطور، ولن تكون مباراتهم معه سهلة، فوافق على الكلام وقال لي إن المهاجم الأسمر (غوميز) الذي يمتلكه الهلال هو أكثر ما يؤرق الأنصار الآتية من ريو دي جانيرو عبر رحلات طيرات طويلة استمرت لنحو 20 ساعة ومرت بساو باولو.

مباراة ترتيبة صالحت جماهير الترجي

لنعد إلى مباراة الخامس والسادس بين الترجي السد، لقد وصلت ملعب المباراة، وأنا أتوقع كمّا جماهيراً قليلاً، ومباراة لا تمتعهم كثيراً، لكن العكس قد حصل، جماهير الترجي كعادتها استمرت بالتشجيع بأسلوبها الأفريقي - اللاتيني متأثرة بروابط فرق أميركا الجنوبية مثل ريفر بلايت وكالعادة أيضاً عكّر جمال هذه الجماهير المفرقعات (الشماريخ) النارية.

جماهير نادي السد توقْعت أن يبلي فريقها بلاءً حسناً، ويختم مشاركته بالبطولة بصورة جيدة، ولكن فريقهم لم يكن في يومه، وربما طرد عبد الكريم الحسن المبكر فتح المباراة على مصراعيها أمام الترجي.

وأنا أهمُّ بتغيير مكاني بين المباراتين صادفتُ عدداً من الجماهير التونسية، كانت راضية كل الرضى، وهذه المرة الضحكة لم تفارق محياها، أما جماهير السد فتوقع أحدها وهو شاب اسمه أحمد أن يُقال تشافي هذا المساء، قلت له ربما سيُعطى فرصة أخرى لإعادة بناء الفريق، خصوصاً أن اللاعبين الدوليين الذين يشكّلون العمود الفقري للسد مرهقون من روزنامة دولية وقارية كانت مكثفة جداً عام 2019.

طوال مباراة الترجي والسد كنت أحاول أن أحصي المباريات الدولية التي لعبها دوليو الفريق القطري، منذ كأس آسيا بداية العام في الإمارات التي توجوا بلقبها مروراً بكوبا أميركا وتصفيات كأس العالم المزدوجة، ومؤخراً كأس الخليج التي جرت على أرضهم، هذا إضافة للمسابقات المحلية ودوري أبطال آسيا....

عدد كبير من جماهير السد بقي في الملعب رغم النتيجة القاسية لمتابعة اللقاء الأهم بين الهلال وفلامنغو وكذلك فعلت أعداد من جماهير الترجي.

قبل بداية المباراة بنصف ساعة، يالها من لوحة في ستاد خليفة، الأجواء مونديالية بالفعل، الجماهير البرازيلية لطيفة جداً ورغم أن أغلبها لا يتحدث حتى المفردات الأساسية في اللغة الإنكليزية، إلا أن التفاهم باللطف والوجوه المتبسمة كان سهلاً للغاية.

حقق الترجي التونس المركز الخامس في كأس العالم للأندية قطر 2019 بفوزه على السد 6-2، بينما خرج الهلال السعودي من نصف النهائي بعد الخسارة من فلامنغو البرازيلي 1-3.

رأيتُ عائلات مع أطفال رُضع، كبار تجاوزوا السبعين من العمر وشابات جئن وحدهن، وآباء مع أبنائهم الفتيان، جاؤوا لقضاء أوقات جميلة في قطر، ودعم بطل ليبرتادوريس، أحد هذه الجماهير اشترى 3 ميداليات تُحاكي تلك التي زيّنت عنق غابرييل باربوسا وفيلبي لويس.. حين غلبوا ريفر بلايت في موقعة مشهودة بنهائي كأس قارتهم.

وعلى الرغم من تقدّم الهلال في الشوط الأول والإنطباع الذي تركه بأنه قادم لانتزاع بطاقة العبور إلى النهائي، إلا أنك بمجرد ما تنظر إلى عيون جماهير فلامنغو تشعر بثقتهم المطلقة بدييغو ريباس ودييغو ألفيش والرفاق، أحدهم أشار لي بإن الفريق سيعود بـ Três.. Um ..dois أي بواحد وإثنان وثلاثة، لم أجده بعد نهاية المباراة لأقول له لقد صدقت توقعاتك حرفياً.

وأنا في طريق العودة إلى محطة المدينة الرياضية لاستقل المترو، رأيت عددا من جماهير الهلال كانوا فخورين تماماً بفريقهم وهذا بالفعل ما شعرت به كعربي، ثم صادفتُ مشجعاً برازيلياً يعيش في ميامي، هنا كان حديثنا موسّعاً بعض الشيء؛ قلت له بالتوفيق مع ليفربول قال انتبه يا صديقي لديهم مباراة مع مونتيري يجب أن نحترم الفريق المكسيكي، قلت له طبعاً لديك الحق، ومن تفضلون مواجهة لاتينية كلاسيكية على صعيد المنتخبات أم أوروبية أميركية كلاسيكية على صعيد الأندية؟ فرد علي بسؤال آخر قائلاً: "من هو أكثر فريق مرشح للفوز باللقب؟ قلت له بالتأكيد ليفربول فقال فإذن أنا أفضّل الريدز، "إذا كنت تريد دخول الكهف فيجب أن تهزم الحارس العملاق هذا مثل شعبي بالبرازيل" أعجبتُ بشجاعته ثم قلت له: "لابد أنك تفتقد لكرة القدم في الولايات المتحدة على حساب كرة السلة وكرة القدم الأميركية" قال: "لي نعم بالتأكيد ولكن لا تنسى إنني برازيلي" فضحكنا وأشرنا إلى العروق التي تمشي فيها كرة قدم واحدة إلى جانب كل كرية دم حمراء وبيضاء داخل جسد وروح كل برازيلي.

ودّعت إيلينيو كما قال لي اسمه، سألته أخيراً: "هل سأراك في كأس العالم 2022"، فقال لي: "بالتأكيد سنأتي لنقاتل من أجل استعادة اللقب الذي يغيب طويلاً عنا".

لم تكن زيارة إيلينيو إلى الدوحة فقط لمتابعة كرة القدم فهو قد زارها مرات من قبل لحضور المباريات، أما الآن فهو يقول إنه يحب اكتشاف الصحراء والأماكن الجديدة وسيدعو رفاقه في المرات القادمة.

