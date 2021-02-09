فيفا يستبعد كهربا والشحات عن مواجهة بالميراس

وكشف الأهلي عن القرار عبر حسابه الرسمي على فيسبوك مُشيراً إلى أنّ قرار فيفا باستبعاد الشحات وكهربا جاء بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكان الثنائي الشحات وكهربا اتجه نحو المدرجات عقب مواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي المونديال.

وجاء في بيان النادي الأهلي: "تلقت بعثة الأهلي إخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه حرمان كلّ من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم «كهربا» من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، والمحدد لها بعد غدٍ الخميس، وذلك بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ".

وخضع الثنائي المصري للعزل بعيداً عن الفريق وقاما بإجراء مسحة إضافية عاجلة للكشف عن فيروس كورونا، قبل أن يصدر قرار باستبعادهما من المباراة.

ويلعب الأهلي الخميس المقبل مع بالميراس على المركزين الثالث والرابع.



