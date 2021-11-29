English
العربية
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
كأس العالم للأندية

سحب قرعة كأس العالم للأندية

من قبل

سحبت اليوم الاثنين في مدينة زيوريخ السويسرية قرعة كأس العالم للأندية – الإمارات 2021 والتي أسفرت عن مواجهات قوية أبرزها لقاء الأهلي المصري مع مونتيري المكسيكي والهلال السعودي مع الفائز من الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزلندي.

AFP

وستبدأ البطولة بمواجهة الجزيرة الإماراتي مع أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور الأول، بينما سيلتقي الأهلي المصري مع مونتيري المكسيكي في الدور الثاني من المنافسات العالمية.

وسيشهد الدور الثاني أيضاً مواجهة الهلال السعودي مع الفائز من الجزيرة وأوكلاند.

وفي الدور نصف النهائي سيلتقي بالميراس البرازيلي مع الفائز من الأهلي ومونتيري فيما سيصطدم تشيلسي الإنكليزي مع الفائز من المباراة الثالثة في البطولة والتي ستقام بين الهلال والفائز من الجزيرة وأوكلاند.

الأندية المشاركة

وضمنت المشاركة في البطولة أندية الجزيرة بطل الدوري الإماراتي موسم 2020/2021 وأوكلاند النيوزلندي الذي رُشح من قبل اتحاد أوقيانوسيا وبالميراس بطل كأس الليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية وتشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا والأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا والهلال بطل دوري أبطال آسيا إضافة إلى مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف.

جدول مباريات البطولة

الدور الأول 

•    الجزيرة الإماراتي – أوكلاند سيتي النيوزلندي (المباراة الأولى)

الدور الثاني 

•    الأهلي المصري – مونتيري المكسيكي (المباراة الثانية)

•    الهلال السعودي – الفائز من مواجهة الجزيرة وأوكلاند سيتي (المباراة الثالثة)

الدور نصف النهائي 

•    بالميراس البرازيلي مع الفائز من المباراة الثانية

•    الفائز من المباراة الثالثة مع تشيلسي الإنكليزي
 

أوكلاند سيتي الأهلي المصري بالميراس تشيلسي الجزيرة الإماراتي الهلال السعودي مونتيري
السابق تحديد موعد بطولة كأس العالم لل
اقرأ
تحديد موعد بطولة كأس العالم للأندية المقررة في الإمارات
التالي

آخر الأحداث

>